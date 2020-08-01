На Украине ликвидировали полтавского террориста

На Украине ликвидировали Романа Скрипника, который получил прозвище «полтавский террорист». Об этом на своей странице в Facebook написал замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко.

«01 августа, около 02.00, на окраине села Опишня Зинковского района, во время поисков Скрипника, начальник СРПП Зинкого отделения ГУВД Гадяцкого и обнаружил преступника», — написал он и уточнил, что преступника застрелили на месте. «Роман Скрыпник имел возможность сдаться полиции и остаться в живых, хоть и провести за решеткой много лет. Но он выбрал свой путь», — подытожил Геращенко.

23 июля полиция пыталась задержать Скрипника за угон автомобиля. Угрожая гранатой, преступник взял в заложники оперативника. В ходе переговоров ему предоставили автомобиль. Начальник местного департамента уголовного розыска обменял себя на захваченного рядового сотрудника. Затем Скрипник вместе с заложником поехал в сторону Киева, но по пути бросил машину и убежал в лес. Заложник не пострадал. В полиции сначала решили, что преступник мог покончить с собой.