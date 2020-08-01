Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей. Об этом она сообщила в Instagram.

В комментариях под одним из постов телеведущую попросили оценить вышедшее в Казахстане постановление надевать маски на новорожденных детей. «Это недопустимо <...> У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых», — ответила Малышева. Согласно данным Американской ассоциации педиатров, с детьми не нужна даже социальная дистанция, подчеркнула она.

Телеведущая также добавила, что в США зафиксировано два случая гибели детей, которые находились в масках.

Ранее Малышева заяви ла, что Россия прошла вспышку коронавируса и второй волны, вероятно, не будет. «Похоже, что человечеству хватает врожденного иммунитета не болеть этим вирусом. У 20 процентов уже сформирован приобретенный, адаптивный иммунитет. Будет вторая волна? Эпидемиологи считают, что крайне вряд ли», — подчеркнула она.