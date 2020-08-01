Стали известны подробности о погибших на турбазе на Алтае

Одним из погибших на туристической базе на Алтае оказался сотрудник управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский. Подробности случившегося «Пятому каналу» сообщил руководитель этого управления Евгений Нечепуренко. Как стало известно, Клеменский был начальником сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ.

Чиновник находился в двухнедельном отпуске. Он созванивался с подчиненными, но в какой-то момент перестал выходить на связь. «Погиб наш сотрудник и вся его семья», — подтвердил Нечепуренко.

Двое взрослых и двое детей 16 и 11 лет были найдены мертвыми в номере на туристической базе неподалеку от озера Ая. Установлено, что погибшие были членами семьи чиновника. Согласно одной из версий, причиной смерти людей могло стать отравление. Предполагается, что туристы приехали на отдых из Барнаула, возбуждено уголовное дело.