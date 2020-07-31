Следствие показало кадры с места обнаружения тел членов семьи чиновника

youtube

Следственный комитет России (СКР) показал турбазу в Алтайском крае, где были найдены мертвыми члены семьи местного чиновника Иосифа Кременских. Видео СКР опубликовал на своем YouTube-канале.

На записи видно, как сотрудники ведомства осматривают номер турбазы, где нашли тело начальника сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края и трех членов его семьи. С помощью ультрафиолетового света они искали биологические материалы, в том числе кровь, на полу, стенах и дверных проемах.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и двое детей были найдены мертвыми в номере на туристической базе неподалеку от озера Ая. Они несколько дней не выходили из номера, дверь вскрыли 31 июля, когда подошло время выезда. Причины смерти пока неизвестны.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).