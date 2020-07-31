На российской турбазе обнаружены тела ребенка и трех взрослых

В Алтайском крае на турбазе обнаружены тела четырех человек. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, тела трех взрослых и одного ребенка были обнаружены в одном из номеров на российской турбазе на берегу озера Ая. Сотрудников заведения смутило, что постояльцы долгое время не выходили из номера. Они решили вскрыть дверь помещения и обнаружили погибших.

8 июля сообщалось, что в Томской области задержан 42-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве двух работников турбазы «Хардикова заимка», принадлежащей бывшему чиновнику Юрию Хардикову.

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