Раскрыто двойное убийство егерей на турбазе бывшего чиновника

В Томской области задержан 42-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве двух работников турбазы «Хардикова заимка», принадлежащей бывшему чиновнику Юрию Хардикову. Об этом в среду, 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

Задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следователя его заключили под стражу.

8 мая сообщалось, что на турбазе «Хардикова заимка», принадлежащей бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову, были сожжены дома и обнаружены тела двух егерей с огнестрельными ранениями. СКР возбудил уголовное дело по статье убийство двух и более лиц. Основная версия произошедшего — бытовой конфликт.

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