Названа главная версия смерти семьи российского чиновника на турбазе

Главной версией смерти четырех членов семьи российского чиновника на алтайской турбазе считается отравление. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Алтайскому краю в субботу, 1 августа.

«Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено, — говорится в сообщении. — Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление».

Сейчас следователи-криминалисты и сотрудники Роспотребнадзора берут пробы воды и воздуха, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и двое детей 16 и 11 лет были найдены мертвыми в номере на туристической базе неподалеку от озера Ая. Они несколько дней не выходили из номера, дверь вскрыли 31 июля, когда пришло время выезда.

Погибшие являются членами семьи начальника сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края 51-летнего Иосифа Кременских.