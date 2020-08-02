В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом. Об этом сообщает в Telegram оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

У всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

С начала пандемии число скончавшихся в Москве достигло 4 498. По последним данным, всего в России заражено 845 443 человека, 14 058 из которых скончались.

По последним данным, всего в России заражено 845 443 человека, 14 058 из которых скончались. В Москве вирус был выявлен у 242 049 человек.

Ранее 2 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии в столице второй волны пандемии коронавируса. «Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет», — объяснил градоначальник.

Число ежедневно выявляемых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Москве сократилось в 10 раз — с 6,5 тысячи до 650 пациентов. При этом такой показатель держится в течение последнего месяца.