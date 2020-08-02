Врач скормил 100 водителей крокодилам и сбежал от полиции

Индийский врач, который отбывал пожизненное наказание в тюрьме за торговлю органами, убийства и кражи, сбежал во время отпуска. Об этом сообщает Daily Star.

62-летний Девендра Кумар Шарма получил в местных СМИ прозвище «Доктор Смерть». В период между 2002 и 2004 годами он похитил более 100 водителей грузовиков и такси, продал их транспорт, а сами тела скинул в реку, где водились крокодилы. Пробыв за решеткой 16 лет, он получил отпуск, однако сбежал, не доехав до дома. Полиции удалось поймать его лишь спустя полгода.

В 2004 году мужчину приговорили к пожизненному сроку. Правоохранителям удалось установить его вину в шести убийствах, однако он признался еще во множестве преступлений. По данным СМИ того периода, которые приводит полиция, всего он убил около 100 человек в разных штатах Индии.

Кроме убийств, Шарму обвиняли также в незаконных операциях. Он с другими врачами занимался продажей почек. Всего, по данным следствия, преступники провели порядка 125 таких операций.