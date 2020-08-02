Шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

В Хабаровске впервые за 22 дня не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, к часу дня на площади Ленина, откуда обычно начинаются шествия, собралось несколько десятков человек. Позже начался дождь, и активисты начали расходиться.

1 августа сообщалось, что очередную акцию протеста в поддержку Фургала посетило вдвое меньше людей, чем накануне. По подсчетам городской администрации, в акции приняли участие около 3,5 тысячи человек. В предыдущую субботу протестующих было в два раза больше.

Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве. Акции из-за него проводятся в Хабаровске с 11 июля. В частности, местные жители требуют открытого суда над Фургалом, который подозревается в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.