На очередную акцию протеста в поддержку Фургала пришло вдвое меньше людей

Очередную несанкционированную акцию протеста в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала посетило вдвое меньше людей, чем накануне. Об этом сообщила пресс-служба администрации города, передает ТАСС.

По подсчетам городской администрации, в акции приняли участие около 3,5 тысяч человек. В предыдущую субботу протестующих было в два раза больше.

Отмечается, что мероприятие проходит мирно. Участники требуют освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание. За безопасностью следят полицейские и медики. «В выходные все больше жителей предпочитают проводить время в местах отдыха на открытом воздухе, парках и скверах», — говорится в сообщении.

Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве. Несогласованные акции из-за него проводятся в Хабаровске с 11 июля. В частности, местные жители требуют открытого суда над Фургалом, который подозревается в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.