Найдена четырехметровая туша неопознанного существа с мехом и ластами

На пляже в районе британского города Саутпорт, графство Мерсисайд, нашли четырехметровую тушу неопознанного существа. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Полуразложившиеся останки принадлежали крупному мускулистому животному. «У него четыре ласты, придающие ему чудной вид. И мех, — рассказал мужчина, нашедший тушу. — Длина примерно 4,5 метра, отовсюду торчат кости, некоторые — больше метра в длину. Пахло ужасно».

Мужчина опубликовал несколько фотографий с пляжа в местной группе Facebook. Надежды, что кому-то удастся определить происхождение останков, не оправдались. Большинство отметившихся в комментариях считает, что это мертвая корова или лошадь, остальные шутят про мамонтов, чудовищ Франкенштейна и инопланетян.

Фрагменты туш крупных морских животных, которые иногда находят на берегу океана, называют глобстерами. Хотя сильное разложение затрудняет их точную идентификацию, считается, что они принадлежат акулам или китам.

В 2018 году сообщалось, что жители Камчатки обнаружили на побережье останки необычного волосатого существа. Тушу прибило к берегу после сильного шторма неподалеку от села Пахачи Олюторского района.