Таджикистан подтвердил смерть «министра войны» ИГ

Власти Таджикистана официально подтвердили смерть бывшего командира ОМОН и «министра войны» ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) Гулмурода Халимова. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает «Sputnik Таджикистан».

Министр внутренних дел Рамазон Рахимзода сообщил, что Халимов был уничтожен в Сирии в результате бомбежки. О его смерти властям сообщили несколько вернувшихся на родину граждан Таджикистана. «В настоящее время у МВД есть доказательства смерти Халимова», — подчеркнул глава МВД.

Халимов родился в 1975 году в Варзобском районе. С конца 1990-х служил в ОМОН, окончил Высшую академию МВД, получил звание полковника.

В 2015 году он перестал ходить на работу, а позже выложил в соцсетях видео, в котором заявил, что перешел на сторону ИГ. Таджикистан объявил Халимова в розыск. Сын террориста был осужден за попытку уехать в Сирию к отцу, а в 2019 году убит при подавлении бунта заключенных в тюрьме Вахдата. При этом в 2016-м в Сирию беспрепятственно выехали вторая жена и четверо детей Гулмурода Халимова.

В апреле 2017 года британская The Times сообщила о смерти Халимова в Мосуле в результате авиаудара, но позже террорист опубликовал селфи с дочерью. В сентябре того же года Россия проинформировала власти Таджикистана о ликвидации «министра войны» ИГ.