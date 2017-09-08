Российские ВКС уничтожили таджикского «министра войны» ИГ

В результате авиаудара ВКС России по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) у сирийского Дейр-эз-Зора было уничтожено около 40 боевиков организации и несколько ее командиров. Об этом РИА Новости сообщили в российском Минобороны.

Среди убитых — «министр войны» ИГ, бывший командир таджикского ОМОНа полковник Гулмурод Халимов, известный также как аль-Таджики. Также был уничтожен «амир Дейр-эз-Зора» Абу Мухаммад аш-Шимали, которого ряд европейских спецслужб считает организатором терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

Халимов стал новым «министром войны» террористической группировки в сентябре 2016 года, сменив на этом посту погибшего Тархана Батирашвили по прозвищу Абу Умар аш-Шишани.

В конце мая 2015 года он выступил с видеообращением к соотечественникам, где заявил, что не хочет оставаться в Таджикистане, где «мужчины не могут свободно носить бороду, а женщины — хиджаб», и призвал последовать его примеру.