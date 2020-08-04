Россиянам раскрыли способы снизить уровень холестерина без лекарств

Существует несколько способов снизить уровень «вредного» холестерина и при этом избежать приема лекарств. Их в разговоре с «Комсомольской правдой» раскрыла ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, врач-кардиолог Ольга Молчанова.

Специалист рекомендовала частично заменить сливочное масло на льняное, которое считается очень полезным. Также необходимо добавить в рацион рыбий жир. Он участвует в обмене холестерина и помогает выводить его из крови, доставляя в нуждающиеся в нем органы и ткани. Желательно употреблять в пищу овсянку и овсяные отруби, чеснок, яблоки, цитрусовые.

Врач уточнила, что в умеренном количестве холестерин необходим организму. Например, в день можно съесть 12 граммов сливочного масла, 80 граммов телячьей печени или одно яйцо. В последних содержится лецитин, который помогает холестерину перемещаться из крови в органы и ткани, в особенности в головной мозг.

Важно иметь в виду, что в субпродуктах (сердце, мозгах, почках) содержится очень много холестерина, так что их количество в питании нужно контролировать. При этом в яйцах, кроме холестерина, есть еще очень полезный лецитин, который помогает холестерину не оставаться в крови, что опасно для сосудов, а проникать в органы и ткани, которые в нем нуждаются, особенно в головной мозг.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что употребление содержащего трансжиры фастфуда приводит к увеличению уровня «плохого» холестерина и может повредить внутреннюю стенку кровеносных сосудов. Такая еда повышает риск возникновения болезней сердца, диабета, артрита, метаболического синдрома.