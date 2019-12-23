Названы снижающие риск тромбообразования продукты

Для снижения риска тромбообразования необходимо включить в рацион такие продукты, как чеснок, семена льна, а также куркуму и кайенский перец. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» в понедельник, 23 декабря.

Главным признаком наличия кровяных сгустков являются голубоватый или красноватый оттенок кожи, а также отеки на руках и ногах, пишет издание. О тромбах также может свидетельствовать боль, похожая на судороги. При появлении симптомов медики рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.

24 ноября врач Франциска Рубин рассказала, что употребление некоторых продуктов в ряде случаев может заменить медикаментозное лечение. К ним относятся овес, картофель, имбирь, мед, куркума, капуста, масло, соль, лимон и лук. Доктор уточнила, что их можно не только есть, но и применять в качестве компрессов и масок.

Так, овес и капуста важны для здоровья кишечника: первый снижает уровень холестерина, а вторая позволяет облегчить пищеварение. Имбирь снижает уровень сахара и холестерина.

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