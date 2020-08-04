GSPD выпустил клип на песню «Я тебя никогда не отдам мусорам»

Российский исполнитель GSPD (Давид Деймур) выпустил клип на панк-версию композиции «Я тебя никогда не отдам мусорам». Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале артиста.

Композиция «Я тебя никогда не отдам мусорам» вышла в 2017 году и была включена в саундтрек комедии «Смотри как я» режиссера Егора Сальникова. Съемки клипа проходили в помещениях заброшенного полицейского участка в Алтуфьево.

Фильм «Смотри как я» выходит в российский кинопрокат 3 сентября.