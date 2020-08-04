Тело 49-летней телеведущей на пляжном фото удивило поклонников

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) опубликовала снимок, сделанный во время пляжного отдыха. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенной фотографии 49-летняя телеведущая позирует в красном бикини бренда Melissa Odabash. Ее запечатлели выходящей из воды с мокрыми волосами. Образ журналистки дополнили подвеска и тонкий браслет.

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Тело знаменитости на фото удивило поклонников, публикация набрала больше 60 тысяч лайков. «Сногсшибательна!», «Боже, я хочу такое же тело!», «Ты прекрасна, Аманда», «На этой фотографии изображено одно из самых красивых созданий бога... И океан!», «Вот это фигура!» — восхищались они в комментариях.

В июле фанаты высмеяли Аманду Холден за фото с микрофонами в бюстгальтере. На соответствующем снимке она запечатлена в купальнике розового цвета, в каждую чашку которого помещена ветрозащита для микрофона.