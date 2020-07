Поклонники высмеяли телеведущую за фото с микрофонами в бюстгальтере

Amanda loves her job too much to let it go!😂🙈💕 Hope you’re enjoying your beautiful holiday🥰 @noholdenback Follow for more... 🤍 @amandahold3n 🤍 🤍 @amandahold3n 🤍 #amandaholden #mandy #gorgeous #bgt #heartradio #amazing #love #inspiration #beautiful #wow #queen #lexi #hollie #drmandy #jamie #ashley #team #heart #stunning #morning #listening #songs #funny #mandymotivation

Фото опубликовано @amandahold3n