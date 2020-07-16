49-летнюю телеведущую вновь сфотографировали в платье на голое тело

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) опубликовала снимок, сделанный на улице Лондона, на котором она запечатлена в платье и без нижнего белья. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенной фотографии знаменитость позирует в платье длины миди синего цвета бренда Fenn Wright Manson. Его стоимость составляет 229 фунтов стерлингов (20 540 рублей). На снимке видно, что Холден надела платье на голое тело. На ней также золотистые босоножки на каблуках и серьги-кольца.

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Публикация, набравшая почти 17 тысяч лайков, порадовала поклонников телеведущей. «Ты всегда выглядишь сногсшибательно!», «Вау, невероятно красива», «Должно быть, каждая девушка мечтает о таком же гардеробе», «Милое платье, Аманда, оно тебе к лицу», «Оно отлично подчеркивает твою фигуру», — писали они.

В июле Аманда Холден вышла на улицу в облегающем наряде без нижнего белья и подверглась критике. Ее сфотографировали в бежевом костюме, состоящем из пиджака и шорт, а также в белой футболке, через ткань которой просвечивалась ее грудь. Пользователи сети сочли образ телеведущей чересчур откровенным.