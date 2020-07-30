49-летняя телеведущая поделилась видео в прозрачной блузке ради феминизма

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) опубликовала видео в откровенном образе ради привлечения внимания фанатов к феминизму. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных черно-белых кадрах 49-летняя знаменитость запечатлена во время фотосессии в трусах и прозрачной блузке с пуговицами на голое тело. Ее образ дополнила небольшая подвеска в форме медальона. «Спасибо, вызов принят», — подписала она пост, добавив хештег #womensupportingwomen.

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Поклонники оценили внешний вид Холден и выразили свое восхищение. «Ты сногсшибательна», «Ты уверена, что пришла не из рая? Просто богиня!», «Всегда выглядишь горячо», «Вау, это потрясающе! У тебя невероятное тело!» — комментировали они.

Ранее в июле знаменитости нашли неожиданный способ привлечь женщин к феминизму. Пользовательницы Instagram начали размещать черно-белые фотографии, указывать в постах хештег #ChallengeAccepted («Вызов принят») и отмечать других женщин, предлагая им принять участие в флешмобе. Его поддержали супермодели Синди Кроуфорд и Элизабет Херли, младшая сестра Ким Кардашьян Хлои и многие другие.