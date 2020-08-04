Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

Украинскую топ-модель Дарью Кирилюк пожаловалась избили охранники на пляже в Турции. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Девушка рассказала, что служба безопасности пляжа Момо на турецком курорте Чешме напала на нее, ее возлюбленного и их друзей. Она отметила, что их били по лицу. «Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло!» — подчеркнула она. При этом Кирилюк не раскрыла причины конфликта.

В апреле прошлого года актера украинского происхождения Артема Ткачука ударили ножом в итальянском Неаполе. На 18-летнего артиста напали в квартале Кьяйя — районе с большим количеством ночных клубов. Группа молодых людей подошла к нему и попыталась выяснить, где он живет, а затем один из преступников нанес ему удар ножом.