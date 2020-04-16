Пьяная актриса из «Кавказской пленницы!» избила дочь

Российская актриса Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 апреля.

Уточняется, что подросток попал в одну из столичных больниц с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и различными ушибами. Девочка рассказала, что пьяная артистка из «Кавказской пленницы!» напала на нее 14 апреля. По ее словам, она пыталась спрятать алкоголь от матери, из-за чего между ними возник конфликт.

15 апреля дочь Воронковой сумела выйти на связь со старшим братом. Она попросила отвезти ее в больницу.

Сама актриса в беседе с телеканалом не подтвердила случившееся. Она заявила, что ничего не помнит про драку, а о травмах ребенка якобы узнала только от полицейских.

55-летняя Воронкова — актриса театра и кино, а также заслуженная артистка России. Известность ей принесли такие картины и сериалы, как «Любовник», «Рай», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Дневник его жены», «Марш Турецкого» и «9 месяцев».

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