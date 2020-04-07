В Москве избили первого солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что на 53-летнего артиста напали в его собственной квартире. Позже домой к музыканту приехали медики, которые диагностировали у него сотрясение мозга. Несмотря на это он отказался ехать в больницу. В настоящее время полиция разыскивает нападавших.

Согласно данным телеканала РЕН ТВ, Юрин сам пришел в травмпункт. Там ему сказали, что у него не только сотрясение мозга, но и закрытая черепно-мозговая травма.

Валерий Юрин был участником «На-На» до 1992 года. Устав от концертов и конфликтов с продюсером Бари Алибасовым, он решил покинуть коллектив. Его заменил Владимир Асимов. Позднее Юрин принимал участие в некоторых записях группы в качестве гитариста.

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