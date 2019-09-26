Звезду «Шапито-шоу» избил московский таксист

Российского актера Степана Девонина избил таксист. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Москве на Ботанической улице. Отмечается, что у актера возник конфликт с водителем, из-за чего последний несколько раз ударил Девонина. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

По словам таксиста, пострадавший оскорблял его во время поездки, покидал автомобиль и сам ударил его в глаз. Водитель подчеркнул, что пытался отмахнуться от следующего удара и попал по губе Девонину.

33-летний Степан Девонин сыграл одну из главных ролей в «Шапито-шоу», а также снялся в сериалах «Фарфоровая свадьба», «Окрыленные», «Гражданский брак» и ленте «Вечная жизнь Александра Христофорова».

28 августа сообщалось, что актера Марка Коваля, сыгравшего в сериале «Мажор», избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге.

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