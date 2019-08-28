Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Актера Марка Коваля избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в районе проспекта Обороны. По информации телеканала, Коваль ждал прихода транспорта, когда на него напали неизвестные. 29-летнего актера доставили в больницу с гематомами на лице и закрытой черепно-мозговой травмой.

Марк Коваль окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Он известен по ролям в сериалах «Мажор-2», «Морские дьяволы», «Выжить любой ценой», «Белый шаман» и других телепроектах.

В марте неизвестные избили и ограбили актера из сериала «Универ» Владимира Лаврова. Преступники ворвались в его квартиру, избили артиста и украли ценности и технику на общую сумму около 500 тысяч рублей. Троих воров удалось задержать.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!