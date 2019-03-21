Актера «Универа» избили и ограбили

В Москве преступники ворвались в квартиру актера Владимира Лаврова и избили его. Об этом сообщает StarHit.

Отмечается, что неизвестные похитили два iPhone, двое часов, банковские карты и золотые драгоценности. Согласно данным полицейских, общий ущерб составил 500 тысяч рублей. Троих воров удалось задержать.

Самого артиста госпитализировали в одну из московских больниц, где у него диагностировали ссадины и ушибы. По словам врачей, его здоровью ничего не угрожает.

24-летний Лавров снялся в нескольких российских сериалах. Среди них: «Универ. Новая общага», «Последний мент», «След», «Детективы», «Морозова», «Особый случай», «Паук» и «Форс-мажор».

В ноябре 2018 года в Москве избили актера Даниила Страхова, известного по таким проектам, как «Бригада» и «Дети Арбата». Он вступил в конфликт с группой молодых людей, которые курили под окнами его квартиры. В результате конфликта Стахова госпитализировали с множественными травмами.

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