Актера «Бригады» избили в Москве

Российский актер Даниил Страхов был избит неизвестными в Москве. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел возле дома артиста накануне вечером. Страхов вступил в конфликт с группой молодых людей, которые курили сигареты под окнами его квартиры. Он вышел на улицу, чтобы выразить недовольство, после чего актера избили.

Страхов вызвал скорую помощь и сообщил о произошедшем в полицию. Его госпитализировали со множественными травмами.

42-летний Даниил Страхов сыграл в таких сериалах, как «Бригада», «Бедная Настя», «Дети Арбата» и «Грозовые ворота», а также в фильмах «Мы из будущего» и «Северное сияние».

В августе в Москве был избит французский актер Сами Насери, известный по главной роли во франшизе «Такси». В июле сообщалось, что актрису Евгению Осипову («Доярка из Хацапетовки», «Рыжая») избил муж пьяной подруги. Артистка получила сотрясение мозга и несколько ссадин.

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