Актера из фильма о преступниках из Неаполя ударили ножом в Неаполе

Актера украинского происхождения Артема Ткачука ударили ножом в итальянском Неаполе. Об этом сообщает газета La Stampa.

На 18-летнего артиста напали в квартале Кьяйя — районе с большим количеством ночных клубов. Группа молодых людей подошла к нему и попыталась выяснить, где он живет, а затем один из преступников нанес ему удар ножом. Друга Ткачука избили ногами и руками. Врачи считают, что на восстановление актеру понадобится около трех недель, а его товарищу — примерно пять дней.

Как уточняет РИА Новости, Неаполь является городом, где активно действует каморра — преступная структура, аналогичная мафии.

Отмечается, что Ткачук сыграл одну из ролей в фильме итальянского режиссера Клаудио Джованнези «Пираньи Неаполя». Картина по книге Роберто Савиано рассказывает о молодежной организованной преступности города. На последнем Берлинале она получила «Серебряного медведя» за лучший сценарий.

В ноябре 2018 года актера Юрия Катаева порезали ножом. Он получил ранение в собственной квартире в Алексеевском районе на северо-востоке Москвы. Заявление в полицию Катаев писать не стал.

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