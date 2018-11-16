Актера из «Физрука» порезали ножом

Актер Юрий Катаев попал в институт имени Склифосовского. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники в экстренных службах.

34-летнему артисту поставили диагноз «открытая рана плеча». Катаев находится в сознании.

Сообщается, что актер получил ранение в собственной квартире в Алексеевском районе на северо-востоке Москвы. Заявление в полицию он писать не стал.

Катаев исполнил одну из ролей в сериале «Физрук».

Ранее в ноябре стало известно, что русский поэт Иван Жданов попал в больницу с ножевым ранением. По словам писателя Даниэля Орлова, литератор напился и сам всадил себе нож в ягодицу.

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