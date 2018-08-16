Звезду «Зеленого слоника» избили железной палкой

Актер и художник Сергей Пахомов, также известный как Пахом, заявил о том, что стал жертвой избиения. Об этом он сообщил в Facebook в четверг, 16 августа.

«*** [ударили] железной палкой в Железногорске!» — написал он. К публикации он приложил фотографию, на которой видна рана в верхней части лба.

Ранее Пахом вместе с актером Владимиром Епифанцевым спародировали интернет-шоу «вДудь» Юрия Дудя. Ролик получил название «ВКурлык».

51-летний Пахом наиболее известен по роли в культовом фильме «Зеленый слоник». Он также снимался в других картинах режиссера Светланы Басковой, таких как «Голова» и «Пять бутылок водки».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!