Создательница «Зеленого слоника» снимет новый фильм с Пахомом и Епифанцевым

Режиссер Светлана Баскова запустила кампанию по сбору средств на фильм «Я Гамлет». Соответствующая информация появилась на платформе для краудфандинга planeta.ru в среду, 18 июля.

В фильме снимутся Владимир Епифанцев (исполнит роль Гамлета) и Сергей Пахомов (Полоний и его брат), известные по другому фильму Басковой — «Зеленому слонику». Также в ленте заявлены Петр Скворцов, Ольга Лапшина и Василий Буткевич.

«Вы от нее ожидаете, так скажем, продолжения "братишек" и "поехавших", и здесь, я думаю, не без этого», — признался Епифанцев.

Кинематографисты планируют собрать три миллиона рублей за 95 дней. На момент написания заметки на создание фильма пожертвовали более 10 тысяч рублей.

В марте Епифанцев получил премию «За вклад в развитие жанра хоррор» на Российском международном кинофестивале остросюжетного кино «Капля» за роль в «Зеленом слонике».

Светлана Баскова также сняла такие ленты, как «За Маркса», «Голова» и «Пять бутылок водки».

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