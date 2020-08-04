Российский самолет приготовился к экстренной посадке из-за трещины

Пассажирский самолет, который должен был выполнить рейс из Санкт-Петербурга в Красноярск, приготовился экстренно вернуться в аэропорт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Причиной экстренной посадки стала трещина в стекле. На борту воздушного судна находятся 114 человек, включая шесть членов экипажа. В настоящее время самолет вырабатывает топливо для безопасной посадки.

Ранее сообщалось, что самолет был вынужден сесть из-за женщины, дважды закурившей на борту вопреки запрету. Из-за этого на борту сработал датчик задымления. Решение посадить судно было принято, чтобы специалисты могли убедиться в отсутствии угроз возгорания.