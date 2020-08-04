На Украине заявили о провале страны в переломный момент

Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в прошлом году в стране произошел перелом. «Если в 2004 году у нас были самые высокие темпы экономического роста, в 2005 пришел [бывший президент Украины Виктор] Ющенко — у нас обвалилась экономика. В 2010 до 2013 подтянули снова экономику, цикл состоялся в плюс, провалились с 2014 по 2019», — сказал депутат.

Колтунович отметил, что нынешние власти тянут страну вниз. Он также добавил, что Украина становится непригодной для проживания.

В июле Украину предупредили о риске дефолта из-за задолженности перед иностранными кредиторами. Только в этом году стране нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов.

В первом квартале ВВП страны сократился на 1,3 процента по сравнению с ростом на 2,9 процента за аналогичный период прошлого года. Международный валютный фонд прогнозирует спад экономики на 8,2 процента в 2020 году. Государственный бюджет страны базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9 процента.