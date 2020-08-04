Российский психолог дала советы по подготовке детей к школе

Перед тем как отдать ребенка в школу, следует узнать о его страхах и отношении к учебе, но не говорить, какие усилия от него потребуются. Такие советы родителям будущих первоклассников дала психолог Яна Шерова-Игнатьева в интервью «Комсомольской правде».

«Организационные моменты не менее важны. Первоклассник должен знать домашний адрес, номер телефонов родителей, кто отводит и забирает его из школы и что делать, если за ним не пришли вовремя. Это поможет ему скоро стать самостоятельным», — сказала психолог.

По словам Шеровой-Игнатьевой, в первые месяцы учебы не стоит давить на ребенка, но при этом рекомендуется отслеживать его прогресс. Она подчеркнула, что именно поведение родителей определяет успех школьника.

Шерова-Игнатьева добавила, что, если ребенок не ходит в детский сад, особенно важно объяснить ему, что в школе будет необходимо учиться работать в команде и налаживать отношения с другими детьми. При этом она отметила, что родители должны показать ребенку, что они его союзники, которые всегда готовы помочь и поддержать.

Ранее педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Андрей Казаков дал советы сдающим Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускникам. По его словам, в перерывах между экзаменами необходимо отдыхать и переключаться на другие занятия, а не начинать сразу готовиться к сдаче другого предмета. «После того как один из экзаменов остался позади, проанализируйте, что и почему удалось, а какие моменты требуют дополнительного внимания, поделитесь своими впечатлениями с окружающими, "выговорите" эмоции», — сказал психолог.