Мужчина решил подтянуть грамотность и разбогател

Житель канадского города Абботсфорд решил подтянуть грамотность и сорвал джекпот. Об этом сообщает UPI.

Николаус Хамма (Nikolaus Hamma) рассказал, что обычно покупал билеты мгновенной лотереи. Но в этот раз возлюбленная посоветовала ему приобрести лотерейный билет в виде кроссворда, чтобы он допускал меньше орфографических ошибок.

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«Я выиграл главный приз! Я не мог в это поверить», — вспоминает Хамма. В результате мужчина разбогател на 100 тысяч канадских долларов (5,5 миллиона рублей).

Канадец планирует потратить часть денежного приза на путешествие по Европе.

Ранее житель австралийского города Тьюмут, штат Новый Южный Уэльс, сорвал джекпот благодаря подаренному на день рождения лотерейному билету. «Я не знаю, что буду делать с призом. Возможно, отложу деньги до выхода на пенсию», — признался победитель.