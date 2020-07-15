Шутка австралийца о выигрыше в лотерею обернулась джекпотом у его жены

Шутка жителя австралийского города Карлингфорд, штат Новый Южный Уэльс, о выигрыше в лотерею обернулась тем, что его жена действительно сорвала джекпот. Об этом пишет UPI.

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Супруги купили два билета мгновенной лотереи и одновременно стерли защитный слой. «Я стер у первого и говорю жене, что выиграл главный приз, — рассказывает мужчина. — Но это была шутка». В ответ та сообщила, что тоже выиграла главный приз.

«Я, конечно, не поверил, — признался австралиец. — Тогда она показала мне билет, и там действительно было написано про выигрыш». Супруги получили семь тысяч австралийских долларов (около 350 тысяч рублей). Теперь удачливая семья планирует отправиться за покупками и побаловать себя.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэн дважды сорвал джекпот, стал миллионером и продолжил работать трактористом. Несмотря на миллионный выигрыш, американец остался жить в своем старом трейлере в поселке Кеннебанкпорт.

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