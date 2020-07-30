Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Курсы доллара и евро взлетели
Россия испытала циклолет
ФСБ показала задержание подозреваемого в госизмене военного
Спящую россиянку унесло на матрасе в виде лебедя в открытое море
Россия начала тормозить дело одного из самых загадочных аферистов мира
В Белоруссии заявили о возможном прибытии «группировок для провокаций» из России
Секретарь Совбеза Белоруссии сравнил бойцов ЧВК с иголкой в стогу сена
Жена расчленила рэпера из Versus Battle
Минздрав изменит правила медосмотра водителей
Семья Фургала объявила о сборе средств на адвокатов
Новости партнеров

Мужчина выиграл в лотерею и стал отцом в один день

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Regis Duvignau / Reuters

Житель австралийского города Сент-Леонардс, штат Новый Южный Уэльс, сорвал джекпот в лотерею в тот же день, когда у него родился сын. Об этом сообщает издание UPI.

Победитель рассказал, что решил купить билет к состоявшемуся в понедельник, 27 июля, розыгрышу, потому что в тот же день ожидал рождения ребенка. «В этот же день должен был появиться на свет наш сын, и мы чувствовали, что нам улыбнется удача. Нам действительно повезло», — сказал он.

Купленный им лотерейный билет выиграл первый приз в 71,6 тысячи австралийских долларов (3,7 миллиона рублей). Жена австралийца родила здорового мальчика.

«У нас появился ребенок, и мы выиграли в лотерею в один день. Это был невероятный день во всех отношениях», — сказал австралиец.

По словам мужчины, деньги помогут его семье вздохнуть свободнее. «Я жду не дождусь, когда смогу использовать этот приз, чтобы ухаживать за ребенком и его прекрасной матерью. Мы хотим вложить эти деньги в покупку хорошей квартиры», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что шутка жителя австралийского города Карлингфорд, штат Новый Южный Уэльс, о выигрыше в лотерею обернулась тем, что его жена действительно сорвала джекпот. Супруги получили семь тысяч австралийских долларов (около 363,6 тысячи рублей).

Усачи и дискотеки
Секс без перерыва, эротика Алибасова и панки: кто развлекал россиян в эру первого бизнеса и бандитов
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Australian couple win the lottery and have a baby in the same day
Шутка австралийца о выигрыше в лотерею обернулась джекпотом у его жены
Женщина выиграла 50 миллионов долларов и отказалась уходить с работы
Новоиспеченный миллионер продолжил жить в трейлере и работать трактористом
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0127 июля

«Со временем крыша начинает ехать»

История россиянки о жизни в Польше
10:01Сегодня

Акула-людоед приняла купальщицу за тюленя и убила ее

07:19Сегодня

Россиянам назвали признаки качественного сыра

07:10Сегодня

Пользовавшаяся средствами контрацепции женщина забеременела и родила тройню

Из жизни00:0124 июля
Винченцо Пипино

«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»

Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
05:50Сегодня

Женщина не долечила зуб мудрости и оказалась при смерти

05:07Сегодня

Туристы нашли на побережье «напоминавшую инопланетянина» редкую рыбу

04:57Сегодня

Раскрыт секрет кавказского долголетия

Из жизни00:0118 июля

«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»

Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
02:00Сегодня

Старушка дважды «воскресала» на собственных похоронах

20:3629 июля

Обезьяна спасла детеныша из колодца с водой и попала на видео

19:3029 июля

Мужчина спас чужого ребенка из пожара и лишился собственного дома

Россия
Прилепин высказался о маршруте задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера
«Секс в последнее время меняется»
Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
Российский демограф перечислил влияющие на рождаемость страхи
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»
10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
«Когда умирает несколько членов одной семьи — это страшно»
Как помочь своему организму справиться с коронавирусом
В двух районах Москвы установили карантин по бешенству
Все материалы
Мир
В Фукусиме произошел взрыв
Посольство России получило уведомление о задержании бойцов ЧВК в Белоруссии
Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов
Трамп оценил необходимость защищать Германию от России
Их дело ультраправое
В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
Все материалы
Бывший СССР
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на российские маневры
«Кем вы себя возомнили?!»
Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
Украина нашла временную замену Кучме на переговорах по Донбассу
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
Казахстан продлил жесткий карантин еще на две недели
Андрей ЕрмакУкраинский связной
О руководителе офиса президента Украины и его долгах
Эксперт прокомментировал ситуацию в Киргизии перед выборами
Все материалы
Экономика
В России решили штрафовать при уплате налогов
В России захотели ввести налог на роботов
В США сохранили базовую ставку
Двойной навар
Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?
Названа «обманывающая» россиян еда
Пошли в обход
Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в педофилии россиянин упал с кровати в камере и умер
«На бандитов я могу положиться больше, чем на систему»
Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы
Адвокат фигуранта дела «Нового величия» обнаружен мертвым в Москве
Расстрелявшего жену российского депутата отправили в колонию и к психиатру
Силовые предприниматели — фотография 1994 года«Они взяли под контроль весь город»
История россиян, которые не захотели платить дань мафии и создали одну из самых жестоких банд 90-х
Расстрелявшие сотрудника Росгвардии в Ингушетии скрылись с его табельным оружием
Все материалы
Наука и техника
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
В России создали сериал о климатической катастрофе
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков Люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Названа дата анонса iPhone 12
Конец войны
Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
На Украине заявили о воюющей против России природе
Все материалы
Спорт
Еще один клуб вступил в борьбу за Кокорина
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
Тайсон заявил о готовности «надрать зад» Макгрегору
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Олейник подерется с Черным Зверем из UFC
Последний бой
Кто попадет в Лигу чемпионов, какие команды покинут АПЛ — главные интриги заключительного тура
Девушка-боец MMA покружилась перед камерой в бикини
Все материалы
Культура
Христос и Антихрист
Хороший, плохой, злой: Уиллему Дефо — 65 лет
Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода
Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
«Пришло время зарабатывать»
 
«Они называли недоношенных детей хиляками»
Как врачи научились спасать от смерти миллионы младенцев и навсегда изменили медицину
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор отказался штрафовать Первый канал за брань ведущего
В Чечне показали ролик с Кадыровым-пулеметчиком в Белом доме
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Владельцу сауны запретили включать песни Бузовой
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» прекратил работу с детьми
«Я знал, что меня подставили»
Российского блогера избила толпа чеченцев. Кто он и почему в конфликт пришлось вмешаться Кадырову?
Все материалы
Ценности
Составлен список самых нелепых вещей любимого дешевого бренда россиян
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Ивлеева купила Lamborghini и возгордилась
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл«Деревенщина с повадками турецкого султана»
Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
Россиянам предложили потратить тысячи рублей на одежду без возможности ее носить
Американец купил спорткар Lamborghini на выделенную государством помощь
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Американский полицейский отправился на карантин после плевка в его сторону
В подмосковной реке поймали крокодила
Мужчина проглотил 20-сантиметровый нож и остался в живых
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Женщина выжила после остановки сердца на три дня
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Все материалы
Объявлены сроки появления электрического пикапа Hummer
Opel Manta — 50 лет!
История автомобиля, который стал культурным феноменом в Германии
Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12
Kia XCeed против BMW 218i Gran Coupe
За что 2 миллиона — и что за 2 миллиона?
Новому Mercedes-Benz S-Class достанется «прыгающая» подвеска от GLE
Первое знакомство с новым Volkswagen Polo
Новая внешность, новая электроника, старые моторы... и другие подробности про новый Polo
Skoda рассекретила интерьер электрокроссовера Enyaq
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
Мэра российского города наказали за свалки
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
В европейское жилье расхотели вкладывать деньги
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы