Мужчина выиграл в лотерею и стал отцом в один день

Житель австралийского города Сент-Леонардс, штат Новый Южный Уэльс, сорвал джекпот в лотерею в тот же день, когда у него родился сын. Об этом сообщает издание UPI.

Победитель рассказал, что решил купить билет к состоявшемуся в понедельник, 27 июля, розыгрышу, потому что в тот же день ожидал рождения ребенка. «В этот же день должен был появиться на свет наш сын, и мы чувствовали, что нам улыбнется удача. Нам действительно повезло», — сказал он.

Купленный им лотерейный билет выиграл первый приз в 71,6 тысячи австралийских долларов (3,7 миллиона рублей). Жена австралийца родила здорового мальчика.

«У нас появился ребенок, и мы выиграли в лотерею в один день. Это был невероятный день во всех отношениях», — сказал австралиец.

По словам мужчины, деньги помогут его семье вздохнуть свободнее. «Я жду не дождусь, когда смогу использовать этот приз, чтобы ухаживать за ребенком и его прекрасной матерью. Мы хотим вложить эти деньги в покупку хорошей квартиры», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что шутка жителя австралийского города Карлингфорд, штат Новый Южный Уэльс, о выигрыше в лотерею обернулась тем, что его жена действительно сорвала джекпот. Супруги получили семь тысяч австралийских долларов (около 363,6 тысячи рублей).