Россиян предупредили об опасном солнце

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о повышенном индексе ультрафиолетового излучения в ряде регионов страны. Его слова передает ТАСС.

В частности, повышенная солнечная активность ожидается в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, а также Алтайском крае и республике Тыва. Также опасное солнце прогнозируется в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму и республиках Северного Кавказа. «Очень высокий индекс. Будет достигать 8-10 единиц», — предупредил синоптик.