Арестован планировавший теракты в Германии таджик

В Германии арестовали выходца из Таджикистана Комрона Б., выданного немецким властям Албанией по подозрению в терроризме. Об этом сообщает Spiegel.

Сообщается, что в Албании он находился с целью совершить заказное убийство. Деньги, заработанные таким путем, должны были пойти на финансирование террористической деятельности. Подозреваемого таджика передали в руки силовиков прямо в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Четверых его сообщников, также выходцев из Средней Азии, задержали в апреле этого года, предполагаемого главаря шайки — несколькими месяцами ранее.

Правоохранители уверены, что мигранты действовали как ячейка международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Следователи считают, что они присягнули террористам еще в январе 2019 года и со временем вышли на связь с высокоранговыми руководителями ИГ.

Первоначально боевики намеревались ехать в Таджикистан, чтобы там вести террористическую деятельность против правительства, но затем они решили устраивать нападения в ФРГ. Сообщается, что они уже разработали планы терактов: их целями были американские подразделения в Германии, а также некие публичные личности, которые критикуют ислам. Подозреваемые хранили у себя оружие и заказывали через интернет компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.