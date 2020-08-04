Вассерман заявил об «ошибке Януковича» у Лукашенко

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своими последними действиями в отношениях с Россией совершает такую же ошибку, что и бывший украинский лидер Виктор Янукович. Своими размышлениями он поделился в интервью изданию «Украина.ру».

«Боюсь, что он повторяет ту же ошибку, что до него делали [второй президент Украины Леонид] Кучма и [четвертый президент Украины Виктор] Янукович», — отметил он. По словам Вассермана, Лукашенко решил привлечь новых избирателей в лице «антирусского меньшинства».

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Телеведущий считает, что белорусский лидер надеется все равно получить голоса всех тех, кто голосовал за него ранее. «Он пытается сказать Западу, что он, мол, не такой русский, как они считают, и поэтому они могут ослабить санкции против него», — добавил публицист.

По его словам, Лукашенко таким образом думает выкрутиться и уменьшить напряжение в отношениях с западными странами. «Есть такое выражение "бенедиктинская скромность" — это когда считаешь себя умным, а всех остальных дураками. Боюсь, что эта самая бенедиктинская скромность начала проявляться и у него. Жизнь научит», — заключил Вассерман.

Ранее Лукашенко во время послания к белорусскому народу и парламенту заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни был у власти в обеих странах. Он также заявил о страхе российской стороны потерять братскую республику.