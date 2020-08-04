Российская пенсионерка заказала убийство сына через участкового

В Нижегородской области пенсионерку Наталью Ильину приговорили к восьми годам колонии за попытку организовать убийство собственного сына. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает НТВ.

По данным телеканала, сын Ильиной несколько раз был судим, выпивал, употреблял наркотики и воровал. После того как он в очередной раз вынес из квартиры матери все ценные вещи, она вызвала участкового.

Возбудить уголовное дело, по словам осужденной, полицейские не смогли, поскольку ее сын тоже живет в этой квартире, а значит, формально забрал ценности из собственного дома. Искать выход из ситуации пенсионерка стала вместе с участковой. «Если вы ничего не можете сделать, мы живем в постоянном страхе, чего нам ждать, когда он кого-нибудь убьет? Что нам, к бандюкам, что ли, обращаться? Да, это были мои слова, от отчаяния», — вспоминает Ильина.

Тогда участковая рассказала женщине, что у нее есть знакомый, который может решить проблему, и дала номер телефона. Киллер за свои услуги попросил 75 тысяч рублей и уже через пару дней позвонил и сообщил, что заказ выполнен, однако, как выяснилось, преступление он не совершал и даже не планировал. После первого же звонка Ильиной он обратился в полицию, и вся сделка в дальнейшем проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Адвокат пенсионерки уверяет, что решиться на убийство сына ее вынудил сам киллер, который неоднократно приезжал к женщине и «уговаривал». Опасаясь, что в случае отказа ей будет угрожать опасность, Ильина согласилась. «Исполнитель», по словам адвоката, проходит по делу свидетелем, а участковый в деле вовсе не фигурирует — в МВД после проверки заявили, что информация о связи киллера и их сотрудника не подтвердилась, материалы направлены в следственные органы.

Как уточняет телеканал, отправление осужденной в колонию пока отложено, так как у нее диагностировано онкологическое заболевание.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru