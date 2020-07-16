Жительница Донбасса заказала убийство мужа из-за квартиры

Жительница города Константиновка в Донецкой области за 800 долларов заказала убийство бывшего мужа, чтобы не делить с ним совместно нажитое имущество — квартиру. Киллер должен был утопить жертву в пруду, сообщается на сайте региональной полиции.

Как выяснили правоохранители, 61-летняя женщина планировала инсценировать с помощью киллера несчастный случай на воде. Она передала наемнику фотографию жертвы, задаток в размере 4,5 тысячи гривен (11,7 тысячи рублей) и доверенность на продажу квартиры, которую потерпевший должен был подписать.

Полицейским пришлось инсценировать смерть потерпевшего. Заказчицу задержали при передаче оставшейся части гонорара — 600 долларов (42,7 тысячи рублей) — исполнителю преступления. У него были при себе фотография «убитого», его паспорт, а также подписанные документы на жилье. Перед тем, как рассчитаться с киллером, жительница Донбасса проверила подлинность доверенности у нотариуса.

Потерпевший сам оформил нужные бумаги и успешно сыграл роль жертвы: под контролем полицейских 57-летний мужчина нырнул в водоем. «Профессиональные действия полиции и реалистичная имитация преступления спасли человеку жизнь», — отмечается в сообщении.

Бывшей супруге пострадавшего грозит пожизненное лишение свободы за приготовление к заказному убийству. Женщина заключена под стражу.

В апреле 2020-го в Нижегородской области россиянку на восемь лет посадили в колонию за попытку заказного убийства сына. Женщина обратилась к знакомому, которому показала фотографию отпрыска, и попросила помочь организовать его убийство за 75 тысяч рублей. При этом поставила условие, чтобы все выглядело как передозировка наркотиками.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru