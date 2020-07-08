Одному из главных киллеров 90-х вынесли приговор

В Москве суд приговорил участника орехово-медведковской ОПГ Александра Шарапова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в среду, 8 июля, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Александр Шарапов признан виновным в участии в устойчивой вооруженной группе и убийствах. Преступления он совершал с 1994 по 2001 год.

Более 15 лет киллер находился в международном розыске. Задержать и доставить Шарапова в Москву удалось в 2017 году.

Орехово-медведковская банда насчитывала не менее сотни участников. Вооруженная пистолетами, автоматами и пулеметами, она создавалась для совершения особо тяжких преступлений и занималась переделом сфер преступного влияния. В сентябре 2007 года лидера ОПГ Олега Пылева приговорили к пожизненному заключению, признав виновным в создании организованной преступной группировки, а также в бандитизме и участии в 11 убийствах. Вместе с криминальным авторитетом были осуждены еще девять человек.

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