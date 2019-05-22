Стажер медведковской ОПГ сел на девять лет за совершенное по ошибке убийство

Роберт Березин приговорен к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство, совершенное 22 года назад. Об этом в среду, 22 мая, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Березин признан виновным по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. В ходе предварительного следствия он полностью признал свою вину.

6 сентября 2018 года сообщалось, что Березин фактически был подручным штатного киллера медведковской организованной преступной группировки (ОПГ) Андрея Китова.

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По данным следствия, в 1997 году 26-летний Китов получил заказ на ликвидацию бизнесмена Алексея Гнатюка, задолжавшего одной из столичных фирм, контролировавшихся медведковской ОПГ. Себе в помощь он взял 22-летнего Роберта Березина, стажера, приехавшего в Москву из Саратовской области.

Но утром 19 сентября того же года стрелявшие ошиблись, вместо бизнесмена расстреляв его соседа 31-летнего автомеханика Виталия Шеффеля. Осознав свою ошибку, киллеры решили ее исправить. Спустя всего несколько часов — около полуночи 20 сентября — на Смольной улице они застрелили Гнатюка, который для безопасности решил переночевать в квартире жены.

К лету 1998 года правоохранительным органам Москвы удалось установить все обстоятельства преступления. Осенью того же года был задержан Китов; суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. 29 августа 2018 года в Тольятти был задержан Роберт Березин, после чего его этапировали в Москву, где он был помещен в СИЗО.

Как отметили в СКР, в рамках предварительного следствия были установлены двое заказчиков убийства бизнесмена Гнатюка, но уголовное дело в отношении них было прекращено в связи с их смертью.

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