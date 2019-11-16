Убийство московского милиционера раскрыли спустя четверть века

В Москве раскрыли преступление, совершенное 24 года назад. Об этом сообщает издание Baza, не уточняя источники информации.

По данным канала, обвиняемым стал член орехово-медведковской ОПГ Дмитрий Бугаков по кличке Пирог — друг знаменитого киллера Александра Солоника.

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Убийство, о котором идет речь, произошло в 1995 году в вестибюле станции метро «Кутузовская». Сотрудник милиции решил проверить документы у мужчин, которые показались ему подозрительными. Они начали убегать, на выходе из метро их заметил еще один милиционер. Во время погони мужчины начали стрелять, в итоге один сотрудник милиции погиб, другой — получил ранение.

Почти сразу Бугаков, находившийся в розыске, уехал в Грецию, где спрятался у Солоника. По некоторым данным, в 1996-м член группировки умер от передозировки наркотиков.

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