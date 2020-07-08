Уставший от жизни в бегах лидер ОПГ «Татаринские» сел на девять лет

Верховный суд Татарстана приговорил одного из лидеров ОПГ «Татаринские» Ленара Багавиева, 15 лет скрывавшегося от следствия, к девяти годам колонии за похищение человека, незаконный оборот оружия и грабеж. Об этом в среду, 8 июля, сообщает издание «Реальное время».

Багавиев был держателем общака группировки. На суде обвиняемый признался, что в 2003 году в ответ на похищение членов своей банды он вместе с другими участниками ОПГ вывез в лес двух братьев из противоборствующей группировки. Одному из них похитители споили бутылку водки, а второго начали избивать, требуя выдать информацию о местонахождении пропавших членов ОПГ. По версии обвинения, Багавиев лично принимал участие в избиении, а затем отобрал у жертвы мобильный телефон, золотую цепь и браслет, что на суде квалифицировали как грабеж.

Также Багавиева обвинили в незаконном хранении оружия, закупленном «Татаринскими» после обстрела их машины в 2002 году, когда двое участников банды были ранены, а один убит. Полиция изъяла у группировки два бронежилета, четыре обреза, два пистолета, ружье, револьвер, спортивную винтовку «Биатлон», патроны и самодельные гранаты.

Тогда лидеру «Татаринских» удалось скрыться. В 2004-м он был объявлен в международный розыск, но обнаружить его следы не удавалось 15 лет. В 2019 году Багавиев сам пришел в региональное управление Следственного комитета, заявив, что устал бегать и жить под чужим именем.

На суде он просил учесть его явку с повинной и возмещение ущерба потерпевшим.

Ранее полиции сдались два главаря банды — Ильдар Вильданов и Айрат Садыков, известные как Татарин и Ленин соответственно.

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