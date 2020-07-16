В Нью-Йорке убили и распилили миллионера

В одном из домовладений в Нью-Йорке полицейские обнаружили тело мужчины и лежащую рядом электрическую пилу. Об этом пишет Daily News.

Убитым оказался 33-летний миллионер Фахим Салех. Квартиру, в которой его обнаружили, он купил в прошлом году за 2,25 миллиона долларов.

«У нас есть торс и лежащие отдельно голова, руки и ноги. Все на месте», — заявил официальный представитель городской полиции Карлос Нивс. При этом он уточнил, что следствие не представляет, что стало мотивом убийства.

Источники газеты выяснили, что существует запись с камеры наблюдения в лифте дома, на которой убийца запечатлен со своей жертвой. Собеседник издания утверждает, что Салех упал на пол сразу после того, как раскрылись двери лифта — предположительно, в него либо выстрелили, либо парализовали шокером. Все это, включая также неприметную одежду преступника, говорит о профессионализме киллера.

Салех создал компанию по прокату мотоциклов, а также занимался венчурной деятельностью.