Осужденный по кличке Косой стал VIP-арестантом и начал провоцировать бунт

В Курганской колонии осужденный Евгений Агеев, известный в криминальном мире как Косой, вызвал недовольство других заключенных. Об этом в среду, 5 августа, сообщает URA.RU.

По данным агентства, зэк проживает в отдельной камере с кондиционером и находится на привилегированном положении. Арестант кичится своим VIP-статусом, что возмущает других уголовников, которые уверены — своим поведением Агеев провоцирует бунт. Отбывающие наказание утверждают, что Косой прикрывается поддержкой силовиков и сотрудников колонии.

На привилегированном положении он оказался благодаря финансовой помощи, которую оказал колонии. На эти деньги проводился ремонт. В бытность работы в медсанчасти мужчина занимался торговлей справками, за которые брал по пять тысяч рублей, а также собирал с осужденных деньги на лечение зубов. Чтобы избавиться от неприятного субъекта, сотрудники медсанчасти пригрозили увольнением всего персонала, если его не уберут.

1 ноября 2019 года сообщалось, что в Пермском крае в исправительной колонии №9 (ИК-9) появилась VIP-душевая для блатных заключенных.

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