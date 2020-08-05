Осужденный по кличке Косой стал VIP-арестантом и начал провоцировать бунт

В Курганской колонии осужденный Евгений Агеев, известный в криминальном мире как Косой, вызвал недовольство других заключенных. Об этом в среду, 5 августа, сообщает URA.RU.
По данным агентства, зэк проживает в отдельной камере с кондиционером и находится на привилегированном положении. Арестант кичится своим VIP-статусом, что возмущает других уголовников, которые уверены — своим поведением Агеев провоцирует бунт. Отбывающие наказание утверждают, что Косой прикрывается поддержкой силовиков и сотрудников колонии.
На привилегированном положении он оказался благодаря финансовой помощи, которую оказал колонии. На эти деньги проводился ремонт. В бытность работы в медсанчасти мужчина занимался торговлей справками, за которые брал по пять тысяч рублей, а также собирал с осужденных деньги на лечение зубов. Чтобы избавиться от неприятного субъекта, сотрудники медсанчасти пригрозили увольнением всего персонала, если его не уберут.
1 ноября 2019 года сообщалось, что в Пермском крае в исправительной колонии №9 (ИК-9) появилась VIP-душевая для блатных заключенных.