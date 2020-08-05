США испытали «предупреждающее Россию» оружие

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов с базы Ванденберг в Калифорнии 4 августа запустили в сторону Тихого океана межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) LGM-30G Minuteman III. Соответствующее видео старта выложено на YouTube.

Три ракетные учебные головные части прошли расстояние более 6,5 тысячи километров и попали в заданные цели, расположенные в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).

В The Drive полагают, что проведенное испытание «выглядит как предупреждение для России». Издание отмечает, что пуск ракеты был произведен с командного пункта, расположенного на самолете E-6B Mercury, оснащенного системой Airborne Launch Control System (ALCS).

«В основе концепции ядерного сдерживания лежит уверенность в том, что ни один из противников не чувствует себя уверенным в том, что он может нанести ядерный удар и избежать ответного удара», — пишет издание.

The Drive отмечает, что обычно в ходе подобных пусков ракета переносит по одной учебной части. Тест, проведенный с использованием сразу трех частей, согласно изданию, может означать, что американские военные проводили некоторые эксперименты. The Drive напоминает, что ранее МБР с тремя учебными частями запускалась 25 апреля 2018 года.

Также в августе Армия Соединенных Штатов в ходе онлайн брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Соответствующее испытание оружия было проведено 19 марта.